Голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунёв, до сих пор не согласовавший с клубом новый контракт, тренируется на базе ФК «Алмаз-Антей».

Об этом сообщил врач «Амкала» Артем Рыженко у себя в телеграм-канале.

«Лунев сейчас тренируется на базе ФК «Алмаз-Антей» с тренерами команды и, внезапно, тренером академии «Долгопрудного», «Амкала» и моим хорошим другом — Денисом Куфиным у которого, вообще-то отпуск», — написал Рыженко.

Напомним, Лунев не полетел с «Зенитом» на второй предсезонный сбор в Австрию. Он присоединится к команде лишь в том случае, если вопрос с контрактом будет решен. Действующее соглашение вратаря истекает сегодня, 30 июня.

Лунев выступает за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах. Всего за клуб Лунев провел 118 матчей, пропустил 100 голов и отыграл 47 матчей на ноль.