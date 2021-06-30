Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что решила принять участие в шоу «Анна Каренина», потому что давно хотела научиться кататься в паре.

«В какой-то момент я поняла, что хочу быть более универсальной, хочу, чтобы на меня было еще более интересно смотреть зрителям в шоу. Поняла, что хочу раздвигать рамки фигурного катания, и что хочу научиться кататься в паре. Интересно попробовать разное», — сказала Медведева в интервью в инстаграме goldapple.

По словам спортсменки, она обратилась к тренерам за советом, и ей порекомендовали написать Александру Энберту. Спортсмены начали кататься в паре задолго до того, как получили приглашение в шоу «Анна Каренина».

Напомним, в «Анне Карениной» Медведева получила роль Кити Щербацкой, Энберт — Константина Левина. Продюсером шоу является известный постановщик Илья Авербух.