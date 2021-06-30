Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от Мексики в первом матче группового этапа олимпийской квалификации. Игра проходила в хорватском Сплите на «Спаладиум Арене» и завершилась со счетом 64:72.

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Семен Антонов, набравший 13 очков. На счету Андрея Воронцевича 8 баллов.

Теперь для того, чтобы выйти из группы, подопечным Сергея Базаревича необходимо обыгрывать сборную Германии с разницей в восемь очков.

Напомним, Россия выступает в группе А. В группе В играют Хорватия, Бразилия и Тунис. Шесть команд борются за единственную путевку на Олимпиаду в Токио.

В полуфиналы выйдут по две команды из каждой группы, матчи состоятся 3 июля. На следующий день в финальной встрече решится судьба олимпийской путевки.