В храме Христа Спасителя прошел молебен об успехе сборной России на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).

Богослужение возглавлял председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).

На богослужении присутствовали российские спортсмены, в том числе национальная команда по гимнастике. О мероприятии рассказал Артур Далалоян у себя в «Инстаграме».

На богослужении в числе прочих присутствовала сборная России по спортивной гимнастике.

«Сегодня в Кремле состоялась встреча и напутственная речь президента для олимпийской Сборной России. А так же всей командой мы поставили свечки в Храме Христа Спасителя и помолились», – написал спортсмен.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год. Соревнования пройдут в период с 23 июля п 8 августа. Сборная России из-за санкций CAS будет выступать в нейтральном статусе без национальных флага и гимна.