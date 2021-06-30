Известный хореограф и постановщик Илья Авербух считает, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева могла бы продолжить карьеру в парном катании. Ранее тренер Людмила Великова выразила готовность взять фигуристку в свою группу.

«Это была бы очень интересная идея. Сейчас девчонки рано завершают карьеру, и в теории было бы интересно продолжить карьеру в парном катании. Парное катание — сложнейший вид, поэтому так обывательски подходить к этому не стоит. Я рад, что затишье, что все работают, впереди сложнейший олимпийский сезон, все на своих местах», — сказал Авербух в интервью Sport24. Хореограф добавил, что в теории Медведева могла перейти в парное катание.

Напомним, Медведева будет выступать в шоу Авербуха «Анна Каренина», где её партнером станет Александр Энберт. Сейчас фигуристы тренируются вместе, Евгения осваивает парные элементы.

В сентябре прошлого года спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе, но пропустила соревновательный сезон из-за проблем со здоровьем. Пока не известно, будет ли она выступать в следующем году.