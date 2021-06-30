Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг Уимблдона. На старте соревнований она обыграла представительницу Румынии Патрисию-Марию Циг в трех сетах со счетом 6:0, 3:6, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 38 минут. За это время Касаткина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница не сделала ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк.

Во втором круге соперницей Касаткиной станет либо канадская теннисистка Лейла Фернандес, либо Елена Остапенко из Латвии.

Напомним, действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп, завоевавшая трофей в 2019 году. В прошлом сезоне Уимблдон не проводился из-за коронавируса.