Известный хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, мечтает ли поставить программу конкретному фигуристу или паре.

«Наверное, нет. Поработать я точно не мечтаю, я мечтаю, чтобы выходной был хоть один день и в семье побыть, а о том, чтобы поставить кому-нибудь программу я не мечтаю точно. Много талантливых фигуристов и фигуристок, с которыми очень хотелось бы поработать. В частности, с Аней Щербаковой, выделяю эту девочку, — она очень талантлива, интеллигентна», — сказал Авербух в интервью Sport24.

Напомним, Авербух поставил новые программы двум ученикам Алексея Мишина — Елизавете Туктамышевой и Михаилу Коляде. Прошлогодняя произвольная программа Коляды «Нуреев. Белый ворон» тоже поставлена Авербухом, но спортсмен решил отказаться от нее на олимпийский сезон.

Анна Щербакова тренируется в группе Этери Тутберидзе, программы ей ставит хореограф Даниил Глейхенгауз.