Московский «Локомотив» объявил о расставании с Антоном Коченковым, Эдером и Соломоном Кверквелией. Все игроки покидают клуб в связи с истечением срока действия контрактов.

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит футболистов за годы, проведённые в составе железнодорожников, за большой вклад в победы команды, и желает удачи на футбольном пути», — гласит сообщение на сайте «железнодорожников».

Ранее сообщалось, что из «Локомотива» ушел полузащитник Владислав Игнатьев. Он присоединился к казанскому «Рубину».

Напомним, в минувшем сезоне «железнодорожники» заняли третье место в чемпионате России и вышли в Лигу Европу. Также команда Марко Николича завоевала Кубок России и сыграет с «Зенитом» за Суперкубок страны.