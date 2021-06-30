Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона, обыграв представителя Белоруссии Егора Герасимова. Игра завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 7:6 (7:3), 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Хачанов восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Герасимов записал на свой счет восемь эйсов, пять раз ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

Следующим соперником Хачанова станет либо американец Фрэнсис Тиафо, либо канадец Вашек Поспишил, которые сыграют между собой во втором круге.

Напомним, действующим чемпионом Уимблдона является серб Новак Джокович, завоевавший трофей в 2019 году. В прошлом сезоне турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.