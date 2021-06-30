Футбольный скаут Алекс Великих поделился мнением о будущем российского полузащитника Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Не думаю, что Итальяно примет по нему решение до того, как получит в свое распоряжение игрока. В этом отношении определяющим станет первый сбор российского футболиста под началом нового главного тренера «Фиорентины». Кокорин в своем лучшем виде и оптимальных кондициях соответствует критериям игры Итальяно на позиции флангового форварда при «4-3-3», — приводит слова Великих «Матч ТВ».

В среду, 30 июня, «Фиорентина» объявила о назначении Винченцо Итальяно новым главным тренером. Он пришел на смену Дженнаро Гаттузо, который покинул команду спустя всего три недели работы.

Ранее стало известно, что Кокорин не хочет покидать «Фиорентину» и намерен доказать новому наставнику свою состоятельность.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года за 4,5 миллиона евро. Контракт с 30-летним форвардом заключен на 3,5 года, до конца сезона-2023/24. В составе «фиалок» Кокорин провел только четыре неполных матча в серии A, не отметившись результативными действиями.