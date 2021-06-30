Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о будущем футболиста.

По словам агента, сейчас Баринов находится в хорошей физической форме, сегодня он отправился на сбор команды.

«Интерес из других клубов? Если были какие-то конкретные предложения, то с этим нужно обращаться в «Локомотив». Я, как агент, держу руку на пульсе всегда. В данный момент Баринов — это футболист «Локомотива», который готовится к новому сезону в составе этого клуба», — приводит слова Банатина «Спорт-Экспресс».

Напомним, действующий контракт Баринова рассчитан до лета 2023 года, футболист выступает в структуре «Локомотива» с 2012 года.

В сезоне-2020/21 хавбек отыграл 17 матчей в составе «Локомотива» во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Вместе с «железнодорожниками» он стал обладателем Кубка России.