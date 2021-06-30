Известный хореограф и постановщик Илья Авербух раскритиковал сборную России по футболу за провальное выступление на Евро-2020.

«Я смотрел футбол. Люблю его и болею за нашу команду, хоть это и немножко мазохизм. Это у меня в крови. Это была самая беспомощная команда из всех наших сборных. Вразумительной игры не было ни в одном из матчей», — приводит слова Авербуха Sport24.

Напомним, сборная России не смогла выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе А. Подопечные Станислава Черчесова набрали всего три очка, обыграв сборную Финляндии со счетом 1:0. В матчах с Бельгией и Данией российские футболисты уступили с крупным счетом.

Чемпионат Европы должен был состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на нынешнее лето. Турнир стартовал 11 июня, финальный матч запланирован на 11 июля.