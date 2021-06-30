Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье встретится с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 264.

Турнир будет проходить в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ.

Для Порье и Макгрегора эта встреча будет уже третьей в рамках промоушена. Первый раз спортсмены подрались в сентябре 2014 года, тогда Конор одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Второй бой прошел в январе 2021-го, американцу удалось взять реванш. Он проиграл первый раунд, но во втором отправил ирландца в нокаут.

Всего на счету 32-летнего Макгрегора 22 победы и 5 поражений в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед и 6 поражений.