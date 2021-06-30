Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо в скором времени станет игроком «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sky Sports, клубы завершили переговоры по трансферу.

Источник утверждает, что английский клуб выплатит дортмундцам 73 млн фунтов стерлингов (85 млн евро) вместо запрашиваемых дортмундским клубом 85 млн (99 млн евро).

Сейчас Санчо находится в расположении сборной Англии на Евро-2020. Команда вышла в четвертьфинал турнира, обыграв Германию со счетом 2:0. Футболист сможет присоединиться к «МЮ» только по окончании турнира и прохождении медосмотра.

Напомним, Санчо присоединился к «Боруссии» в 2017 году, до этого он выступал за «Манчестер Сити» на молодежном уровне. В минувшем сезоне Бундеслиги футболист отыграл 26 матчей, в которых забил восемь голов и сделал 11 результативных передач.