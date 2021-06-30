Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о неудачном выступлении сборных России по футболу и хоккею на Евро-2020 и ЧМ-2021 соответственно.

«Путин сформулировал свою мысль достаточно чётко. Но уверен – он имел в виду, что надо двигаться вперёд. Он не призывал к отставке Черчесова, это был призыв обратить внимание на наши плохие результаты. Смена тренера в данный момент – это не решение всех проблем», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Напомним, ранее Путин оценил выступление российских футболистов и хоккеистов на последних турнирах и отметил, что в командах не исключены кадровые перестановки.

Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе В и не пробились в плей-офф Евро-2020, выиграв всего один матч из трех. После этого пошли слухи об увольнении тренера, хотя сам он не собирается подавать в отставку и намерен готовить команду к ЧМ-2022.