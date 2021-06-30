Российский теннисист Андрей Рублев пробился с третий круг Уимблдона, обыграв представителя ЮАР Ллойда Харриса в трех сетах. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:2, 7:5.

На первые две партии Рублев затратил чуть больше 50 минут. В общей сложности игра продлилась 1 час 25 минут, за это время россиянин шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми возможных. Харрис записал на свой счет 16 эйсов, дважды ошибся на подаче и сделал один брейк.

В третьем круге Рублеву предстоит сыграть с итальянцем Фабио Фоньини, который оказался сильнее серба Ласло Дьере.

Напомним, ранее в третий круг пробился россиянин Карен Хачанов. Аслан Карацев вылетел на старте турнира, Даниила Медведева ждет матч второго круга.