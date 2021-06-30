Лондонский «Тоттенхэм» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со специалистом рассчитан до 2023 года.

Санту отметил, что с нетерпением ждет, когда можно будет начать работу в своей новой команде. По его мнению, не стоит терять время, нужно приступить к действиям незамедлительно.

«У нас качественная и талантливая команда. Мы хотим, чтобы болельщики гордились и получали удовольствие от игры своей команды. Огромное удовольствие быть здесь, в «Тоттенхэме», — сказал специалист.

Напомним, ранее 47-летний Санту с 2017 года возглавлял «Вулверхэмптон». Под его руководством команда в первый же сезон вышла из Чемпионшипа в АПЛ, где сразу же закрепилась. Также тренер работал в «Порту», «Валенсии» и «Риу Аве».