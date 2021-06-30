Дарья Валитова, супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, обеспокоила подписчиков сообщением о предательстве близкого человека.

У себя в «Инстаграме» девушка опубликовала несколько историй с текстом на черном фоне, не уточняя, о ком идет речь. Возможно, она имела в виду Кокорина, поскольку они отписались друг от друга в соцсети.

«Предательство близкого человека, наверное, это самое тяжёлое, что может случиться с каждым из нас… Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод… Ни с чем не сравнимый холод…» — написала Валитова.

Девушка добавила, что должна вынести жизненный урок из этой ситуации, но пока не может рассказать о ней, поскольку чувствует пустоту и боль. Она пообещала поделиться с подписчиками подробностями, когда будет готова.

Напомним, на данный момент Кокорин выступает за «Фиорентину», но клуб рассматривает вариант с продажей футболиста. Перед отъездом в Италию форвард играл за «Зенит», «Сочи» и «Спартак».