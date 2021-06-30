Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко вышли в четвертьфинал турнира, обыграв Швецию со счетом 2:1. По мнению эксперта, следует обратить внимание на технику украинских футболистов и то, как они работают с мячом.

«Вот Довбик вышел в конце, никому не известный парень, подставил голову и забил. После этой передачи Зинченко все прекрасно сделал. А Зинченко — это „Манчестер Сити“, там на контракте не будут держать кого попало. Яремчук тоже парень хороший, нацеленный», — приводит слова Орлова Sport24.

По мнению комментатора, в России нет центрального нападающего с такими же качествами — скоростного и вступающего в борьбу. Как отметил Орлов, Яромленко играет оригинально, а российские футболисты — прямолинейно.

Напомним, сборная России не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее, четвертое место в группе В.