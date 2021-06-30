Российские баскетболисты неудачно стартовали в олимпийской квалификации, а теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в третий круг Уимблдона. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Рублев и Хачанов вышли в 3-й круг Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг Уимблдона, обыграв представителя ЮАР Ллойда Харриса в трех партиях менее чем за полтора часа. Карен Хачанов тоже одержал победу во втором круге, его соперником был белорус Егор Герасимов.

Российские баскетболисты проиграли Мексике

Мужская сборная России по баскетболу проиграла Мексике в первом матче отбора на Олимпиаду. Игра в Сплите завершилась со счетом 64:72. Теперь для выхода из группы команде Сергея Базаревича нужно обыгрывать Германию с разницей «+8».

«Тоттенхэм» назначил Санту главным тренером

Лондонский «Тоттенхэм» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со специалистом рассчитан до 2023 года.

«МЮ» согласовал трансфер Санчо

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо в скором времени станет игроком «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sky Sports, клубы завершили переговоры по трансферу.