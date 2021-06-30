Российский теннисист Даниил Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом во втором круге Уимблдона. Игра будет проходить сегодня, 1 июля, спортсмены появятся на корте не ранее 17:00 по московскому времени.

На старте соревнований вторая ракетка мира Медведев встречался с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом и одержал победу в четырех сетах. Алькарас, занимающий 75-е место в рейтинге АТР, в первом круге оказался сильнее японца Ясутаки Утиямы.

Напомним, действующим чемпионом Уимблдона является серб Новак Джокович, завоевавший трофей в 2019-м году. В прошлом сезоне травяная часть сезона не состоялась из-за пандемии коронавируса. Если Медведев выиграл титул, то обойдет Джоковича в рейтинге.