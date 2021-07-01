Мужская сборная России по баскетболу сыграет с Германией во втором матче группового этапа олимпийской квалификации. Матч будет проходить в хорватском Сплите на «Спаладиум Арене» сегодня, 1 июля, и начнется в 17:30 по московскому времени.

Накануне подопечные Сергея Базаревича потерпели поражение от Мексики со счетом 64:72. Глава РФБ Андрей Кириленко заявил, что это была худшая игра за все время работы Базаревича в команде.

Для того, чтобы выйти из группы А, россиянам необходимо обыгрывать Германию с преимуществом в семь очков.

В группе В выступают Хорватия, Бразилия и Тунис. Шесть команд борются за единственную путевку на Олимпиаду в Токио.

В полуфиналы выйдут по две команды из каждой группы, матчи состоятся 3 июля. На следующий день в финальной встрече решится судьба олимпийской путевки.