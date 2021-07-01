«Тампа-Бэй» победила «Монреаль» во втором матче финала Кубка Стэнли-2021 — 3:1. Счёт на 27-й минуте открыл форвард «Лайтнинг» Энтони Сирелли. На 31-й Ник Сузуки в большинстве забросил ответную шайбу. За две секунды до второго перерыва Блэйк Коулман вывел «Тампу» вперёд, а на 46-й минуте Ондржей Палат установил окончательный счёт встречи.

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 42 из 43 бросков по своим воротам и был признан первоё звездой встречи. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 22 минуты 12 секунд (второй показатель в команде) и получил две минуты штрафа. Форвард Никита Кучеров после дубля в первом матче в этот раз ушёл с площадки без очков результативности, отыграв 15 минут 33 секунды.

В первой игре «Тампа» выиграла 5:1 и ведёт в серии 2-0. Третий и четвёртый матчи пройдут в Монреале 3 и 6 июля.