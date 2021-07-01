«Финикс» стал первым финалистом плей-офф НБА. В шестом матче полуфинала «Санс» разгромили «Клипперс» со счётом 130:103 и выиграли серию 4-2 (120:114, 104:103, 92:106, 84:80, 102:116, 130:103).

Счёт по четвертям — 33:29, 33:28, 31:26, 33:20 в пользу «Финикса». Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий победителей Крис Пол, набравший 41 очко. На счету Девина Букера 22 очка, у Джея Краудера — 19, Деандре Эйтон оформил дабл-дабл — 19 очков и 17 подборов.

У лос-анджелесской команды больше десятки очков выбили Маркус Моррис (27), Пол Джордж (21), Регги Джексон (13), Демаркус Казинс (12) и Патрик Беверли (11).

В финале «Финикс» сыграет в победителем серии «Атланта» — «Милуоки». На данный момент счёт в противостоянии равный — 2-2.