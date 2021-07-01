Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский продлил свою победную серию в матчах против «Монреаля». Во втором финальном матче Кубка Стэнли «Лайтнинг» с Василевским в воротах выиграли со счётом 3:1. Россиянин отразил 42 броска из 43 и был признан первой звездой встречи.

Василевский одержал десятую победу над «Монреалем» подряд. Последний раз он проигрывал «Канадиенс» больше трёх лет назад — 5 января 2018 года (1:2 Б).

3 апреля 2019 года «Тампа» также уступила «Монреалю» (2:4), но тогда в её воротах играл Эдвард Паскуаль.

«Тампа-Бэй» ведёт в серии 2-0. Третья игра пройдёт 3 июля.