Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс принял решение завершить карьеру в сборной США по баскетболу. Ранее стало известно, что 36-летний баскетболист не поедет в Токио на Олимпиаду-2020.

«Время берёт своё, — цитирует ESPN генерального менеджера «Лейкерс» Джерри Коланджело. — Леброн принял решение не ехать на Олимпийские игры, потому что в его жизни происходят другие важные события. Он отдал многое, но его время в сборной закончилось».

Леброн Джеймс четырежды выигрывал титул чемпиона НБА, по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного сезона и финала плей-офф. В составе сборной США он взял бронзу ЧМ-2006 и Олимпиады-2004, завоевал золото Игр-2008 и 2012, а также чемпионата Америки-2007.