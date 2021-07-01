Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян выступил против отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Ранее стало известно, что технический комитет РФС назвал неудовлетворительным выступление национальной команды на Евро-2020, но рекомендовал не отправлять специалиста в отставку.

«Просто удивляюсь вам. Ваша братия хочет крови, снять Черчесова. Ну снимем мы его, и что у вас появятся суперигроки в сборной? — цитирует «Матч ТВ» Симоняна. — Технический комитет выразил доверие Черчесову, какое решение примет исполком, я не знаю. Уйдет Черчесов, кто будет вместо него? Опять иностранец, который не знает специфики российских футболистов?»

Черчесов руководит сборной России с лета 2016 года. На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе, победив Финляндию (1:0) и разгромно уступив Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Напомним, что за всю историю национальной командой руководили три иностранца: Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Фабио Капелло. Под руководством первого Россия добилась лучшего результата в истории: бронзы Евро-2008.