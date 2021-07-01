Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси официально стал свободным агентом. 1 июля в полночь по испанскому времени завершился его контракт с «Барселоной».

Ранее в СМИ сообщалось, что стороны договорились о продлении контракта, но официально о нём ещё не было объявлено. Планируется, что соглашение будет заключено до 2023 года.

Месси переехал в академию «Барселоны» в 2000 году, а в 2004-м дебютировал в основной команде, побив на сегодняшний день большинство клубных рекордов результативности, а также став рекордсменом по количеству игр за первую команду.

В прошедшем сезоне Месси забил 30 голов и отдал 9 передач в 35 матчах чемпионата Испании.

В настоящий момент форвард выступает в составе сборной Аргентины на Кубке Америки. Аргентинцы заняли первое место в группе с тремя победами и ничьёй и в четвертьфинале встретятся с Эквадором.