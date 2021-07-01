Защитник «Тампа-Бэй» Райан Макдона похвалил вратаря команды Андрея Василевского после победы над «Монреалем» (3:1) во втором матче финала Кубка Стэнли. Российский голкипер отразил 42 броска из 43 и стал первой звездой встречи.

«Каждый день он является хребтом команды, — приводит слова Райана Макдоны русскоязычная версия официального сайта НХЛ. — У меня не хватит слов, чтобы выразить ему благодарность. Конечно, нам бы хотелось облегчить его жизнь, но он — настоящий воин и боец. Основная заслуга в сегодняшней победе принадлежит ему».

«Тампа-Бэй» ведёт в серии со счётом 2-0. Третий и четвёртый матчи серии состоятся 3 и 6 июля в Монреале.