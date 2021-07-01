Два футболиста основного состава «Зенита» официально стали свободными агентами. Сегодня, 1 июля, истекли сроки соглашений у вратаря Андрея Лунёва и защитника Юрия Жиркова.

29-летний Лунёв не поехал с «Зенитом» на тренировочный сбор в Австрию в связи с неопределённостью с контрактом. По данным источника, сейчас голкипер тренируется на базе футбольного клуба «Алмаз-Антей». Он выступает за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2020/21 Лунёв провел в составе сине-бело-голубых 12 матчей и пропустил 12 голов в чемпионате России, став в третий раз подряд чемпионом страны. Он входил в расширенный список сборной России на Евро-2020, но не попал в финальную заявку.

37-летний Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. В сезоне-2020/21 на его счету 15 игр в премьер-лиге. Сообщалось, что защитник может завершить карьеру и получить пост в руководстве «Зенита». Также существует вероятность, что питерцы продлят с ним контракт ещё на год. Жирков поехал на Евро-2020 в составе сборной России, но получил травму в стартовом матче с Бельгией (0:3) и покинул расположение команды.