Футбольный клуб «Зенит» планирует подписать 25-летнего форварда «Кальяри» Джованни Симеоне. Помимо российского клуба на аргентинца претендует также «Марсель».

Контракт Джованни Симеоне – сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, с сардинским «Кальяри» рассчитан до июня 2024 года. Рыночная стоимость футболиста по данным Transfermarkt составляет 11 млн евро.

Как ранее сообщал Неваспорт, питерский клуб мог обменять аргентинского нападающего на полузащитника Себастьяна Дриусси. Для совершения сделки, по информации источника, «Зениту» пришлось бы доплатить итальянскому клубу за обмен двух футболистов.

В прошедшем сезоне Симеоне сыграл за «Кальяри» в 33 матчах, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.