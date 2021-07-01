Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» вновь обыграла «Монреаль» со счетом 3:1. В одном из эпизодов игры нападающий «молний» Никита Кучеров применил силовой прием на форварде «Монреаля» Йоэле Армии. В социальных сетях российского хоккеиста осыпали критикой:

«Если бы не финал, это была бы дисквалификация», — написал один из пользователей сети.

Часть фанатов канадской команды назвала это мошенничеством со стороны судейства, другие выразили мнение, что НХЛ вывела Кучерова в любимчики и поэтому спускает ему с рук подобные опасные выходки на льду. Остальные просто объявили о потере уважения к российскому форварду «Тампы», назвав его крысой.

На данный момент счет в финальной серии составляет 2-0 в пользу «Тампы Бэй». Следующий матч состоится 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.