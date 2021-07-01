Хореограф и тренер Ирина Майорова рассказала о проблемах и особенностях в работе с детьми в Швеции. По словам Майоровой, в северной стране не так давно было разбирательство с участием двух тренеров, которые следили за весом своих учениц:

«У нас [в Швеции] был суд по этому делу. Скажем так, травить тренеров тут модно. Многие дети хотят только получать, а не работать. В 12-13 лет все девочки стройненькие, а потом тело побеждает, отрастают разные части тела, сами понимаете», — поделилась хореограф своими мыслями в интервью.

По ее словам, спортсменкам приходится выбирать – либо они ограничивают себя, либо «заплывают», но тогда чемпионкой мира им не стать. Она отметила, что два тренера были отстранены из-за советов по поддержанию веса:

«Им сказали: следи за весом. Все, это уже обида», — сетует Майорова.

Ирина Майорова рассказала, что после того как к новости подключились СМИ, тренеров стали обвинять чуть ли не в педофилии и садизме. Однако после пары звонков подопечным этих тренеров, дети ответили, что их учителя требовательные, но для результата нужно работать.

С подобной травлей сталкивалась и команда Этери Тутберидзе. Американский журналист Дейв Лиз обвинил учениц Тутберидзе в использовании не запрещенного, но опасного вещества – лупрона, который блокирует работу гормонов и контролирует вес фигуристок.

По ее словам, советские меры по воспитанию чемпионов сейчас не работают и методом «кнута и палки» из детей вырастут травмированные взрослые. Поэтому хореограф призывает находить общий язык, в первую с требовательными родителями, которые зачастую сами издеваются над детьми, не реализовав свои амбиции по превращению в ледовых принцесс. Она отметила, что по итогу истории наставников вернули к работе.