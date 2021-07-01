Июль можно смело назвать самым спортивным месяцем 2021 года (а по факту – последних трёх лет). Из-за пандемии коронавируса с 2020 года были перенесены главные соревнования, и сейчас настало их время. Nevasport предлагает подборку главных спортивных событий июля.

Развязка Евро-2020, 2-11 июля

На чемпионате Европы осталось провести семь решающих матчей: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Сборная России бесславно завершила турнир, заняв последнее место в группе с тремя очками (0:3 с Бельгией, 1:0 с Финляндией, 1:4 с Данией).

Почти все игры 1/8 финала вышли невероятно драматичными и эмоциональными. Чего только стоят два матча 28 июня, в которых было забито целых 14 голов. Сперва Испания в дополнительное время вырвала победу у финалистов ЧМ-2018 Хорватии со счётом 5:3, а затем Швейцария сенсационно выбила чемпионов мира Францию в серии пенальти (3:3, пенальти 4:5).

Этот Евро стал парадом автоголов: мячи в свои ворота забивались целых девять раз: это столько же, сколько на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых.

Четвертьфинальные матчи Евро-2020 откроет игра в Санкт-Петербурге между Швейцарией и Испанией. Это последний из семи матчей турнира, проходящих в северной столице. Ранее в Петербурге проходили три игры группового этапа в группе B, а также три игры в группе E, перенесённые из Дублина.

На Евро-2020 пройдут игры:

1/4 финала

2 июля, 19:00* Швейцария — Испания (Санкт-Петербург)

2 июля, 22:00 Бельгия – Италия (Мюнхен)

3 июля, 19:00 Чехия — Дания (Баку)

3 июля, 22:00 Украина — Англия (Рим)

1/2 финала

6 июля, 22:00 Швейцария/Испания — Бельгия/Италия (Лондон)

7 июля, 22:00 Чехия/Дания — Украина/Англия (Лондон)

Финал

11 июля, 22:00 (Лондон)

* — здесь и далее – время московское

Полуфиналы и финал турнира пройдут на лондонском стадионе «Уэмбли».

Финал Кубка Америки-2021, 2-10 июля

В те же сроки, что и Евро-2020, на другом полушарии планеты проходит Кубок Америки. Он изначально должен был пройти в 2020 году в Аргентине и Колумбии, но сперва был перенесён на год, а затем было принято решение провести его в одной стране – Бразилии. Изначально планировалось участие 12 команд: помимо 10 членов КОНМЕБОЛ на турнир были приглашены Австралия и Катар. Позднее обе сборные отказались от участия: из-за переносов игр турнир попал на матчи отбора ЧМ-2022 в Азии.

На Кубке Америки также пришла пора четвертьфиналов. На турнире пройдут следующие игры:

1/4 финала

3 июля, 00:00 Перу – Парагвай

3 июля, 03:00 Бразилия – Чили

4 июля, 01:00 Уругвай – Колумбия

4 июля, 04:00 Аргентина – Эквадор

1/2 финала

7 июля, 02:00 Бразилия/Чили – Перу/Парагвай

7 июля, 04:00 Аргентина/Эквадор – Уругвай/Колумбия

Матч за третье место

10 июля, 03:00

Финал

11 июля, 03:00

Олимпиада в Токио, 23 июля – 8 августа

Главный старт четырёхлетия тоже был перенесён на год из-за пандемии. Впервые в истории Олимпийские игры пройдут в нечётный год. Из-за борьбы с распространением коронавируса на Игры не пустят иностранных болельщиков, а спортсмены вынуждены будут соблюдать ряд ограничительных мер. Многие болельщики и врачи требовали отменить Олимпиаду, однако организаторы и власти Японии не пошли на такой шаг.

Сборная России в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне второй раз подряд вынуждена будет поехать на Игры под нейтральным флагом и гимном. Официально Россию представит «команда ОКР». Планируется, что знаменосцами сборной станут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

Церемония открытия соревнований пройдёт в Токио 23 июля.

Уимблдонский теннисный турнир, 28 июня – 11 июля

В эти дни на кортах Уимблдона проходит 134-й розыгрыш одного из турниров серии «Большого шлема». В 2020 году Уимблдон не состоялся из-за коронавируса.

В мужском одиночном турнире в основную сетку попали четыре представителя России, но Аслан Карацев (20-й номер «посева») завершил выступления уже в первом круге, уступив французу Жереми Шарди – 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 3:6.

Карен Хачанов (25-й «сеяный») добрался до третьего круга, где встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Андрей Рублёв (5-й «сеяный») в третьем круге сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

Наконец вторая ракетка мира Даниил Медведев играет во втором круге с обладателем wild card Карлосом Алькарасом.

В женском одиночном разряде наступает пора второго круга. На турнире как никогда широко представлена Россия. От неё участие в Уимблдоне продолжают пять теннисисток.

Анна Блинкова сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

Дарья Касаткина (31-я «сеяная») встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Анастасия Павлюченкова (16-я «сеяная») сыграет с чешкой Кристиной Плишковой.

Елена Веснина будет противостоять 20-й «сеяной» американке Кори Гауфф.

Наконец обладательница wild card Людмила Самсонова дошла до третьего круга, где сыграет против американки Слоан Стивенс.

Борьбу завершили Виталия Дьяченко, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарёва, Варвара Грачёва, Светлана Кузнецова, Екатерина Александрова и Анна Калинская.

Финал Кубка Стэнли, 28 июня-11 июля

Самый титулованный клуб НХЛ «Монреаль» впервые с 1993 года пробился в финал Кубка Стэнли. Его соперником стала «Тампа-Бэй», в составе которой выступают три россиянина: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и лидер атак Никита Кучеров. «Лайтнинг» защищают титул, завоёванный в 2020 году.

После двух игр «Тампа» ведёт 2-0. В первой встрече (5:1) первой звездой стал Кучеров, оформивший дубль, а во второй (3:1) – Василевский, отразивший 42 броска из 43.

Третья и четвёртая игры финала пройдут 3 и 6 июля в Монреале.

Если серия растянется дольше, чем на четыре матча, то пятая игра пройдёт в Тампе 8 июля, шестая – в Монреале 10 июля, седьмая – в Тампе 12 июля.

Драфт НХЛ-2021, 23-24 июля

После окончания финальной серии Кубка Стэнли в НХЛ пройдёт традиционная процедура драфта на следующий сезон. Право первого выбора получил «Баффало», вторым будет выбирать «Анахайм». В этом драфте примет участие новичок лиги «Сиэтл Кракен», который получил третий номер.

По оценке центрального скаутского бюро НХЛ в число топовых проспектов попали четыре россиянина: защитник Даниил Чайка и нападающие Никита Чибриков, Фёдор Свечков и Александр Кисаков.

Финал плей-офф НБА, 7-23 июля

В НБА на данный момент определился один финалист плей-офф. «Финикс» выиграл полуфинальную серию у «Клипперс» со счётом 4-2. «Санз» ещё ни разу не выигрывали чемпионский титул НБА. Их соперник определится в финале Восточной конференции между «Милуоки» и «Атлантой». Счёт в полуфинале ничейный – 2-2. Оба клуба по одному разу выигрывали титул, но произошло это очень давно: «Бакс» взяли трофей в 1971 году, а «Хокс» — в 1958-м.

Два этапа «Формулы-1», 4 и 18 июля

В «Королевских гонках» — разгар сезона. В июле пройдут сразу два этапа главного авточемпионата мира.

4 июля состоится вторая гонка в Шпильберге – «Гран-при Австрии», а 18 июля – легендарный Сильверстоун, «Гран-при Великобритании».

В «Формуле-1» впервые за несколько лет есть настоящая интрига в борьбе за победу в личном зачёте. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» в этом сезоне идёт только вторым со 138 очками. Лидирует же Макс Ферстаппен из «Ред Булла» — 156 очков.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин в свой дебютный сезон пока не может набрать ни одного очка, как и его партнёр по команде Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера.