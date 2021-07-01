По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки в стране было 23 543 новых случаев заражения коронавирусом.

На данный момент в Москве выявлено 7 597 новых случаев заболевания. В Санкт-Петербурге — 1612 случаев. Общее число случаев заболевания за все время в России составляет 5 538 142.

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки скончались 115 человек с диагностированным коронавирусом. Всего по России коронавируса за сутки умерло 672 человека с диагностированным коронавирусом. Общее число погибших за весь период — 135 886 человек.

Из хороших новостей, за прошедшие сутки в Петербурге были выписаны 1 967 человек. В Москве чуть больше 5000 человек. Всего по России были выписаны 16 928 человек. Общее число выздоровевших пациентов в стране — 5 017 321 человек.