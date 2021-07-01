Хореограф и тренер Ирина Майорова рассказала о невозможности объективно высказывать критику в отношении российских фигуристок из группы Этери Тутберидзе. Как отмечает Майорова, несмотря на жизнь и работу в Швеции, ее семья гордится результатами сборной России в фигурном катании, но любое мнение о фигуристках Тутберидзе обязательно будет сопровождаться ненавистью со стороны фанатов:

«Мне скорее непонятно, почему в ответ на любое мнение о, например, ученицах Тутберидзе ты получаешь гору хейта, если это мнение не совпадает с фанатским. Это пережили на себе и Александр, и Николай [сыновья Майоровой]. Тем не менее, мы за них здесь рады», — поделилась мыслями хореограф.

Майорова также отметила, что в спортсменов в России вкладывают огромные силы и средства, работают с психологами, массажистами. Она сказала, что прекрасно знает, как в Москве и Петербурге вокруг спортсменов вьются врачи, а фигуристы говорят: «Ах, не могу, не хочу». При этом тренер и хореограф отметила, что она восхищается уважением к спорту в стране и радуется успехам русских фигуристок и фигуристов.