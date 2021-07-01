Олимпийский комитет опубликует новый гимн для участия в Олимпиаде только после старта соревнований. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков:

«Думаю, мы дождемся первого награждения наших олимпийцев. Когда они выиграют золотую медаль, как раз будет самая настоящая презентация. Свой выбор отрывка мы сделали», — заявил Поздняков.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России выступать на крупных международных соревнованиях под флагом своей страны и использовать национальный гимн. Тогда было принято решение заменить российский гимн фрагментом из композиции Чайковского. Адаптацией произведения к соревнованию занимался известный российский пианист Денис Мацуев.