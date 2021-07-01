Голкипер «Тампы» Андрей Василевский одержал победу вместе с командой во втором матче подряд финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, обыграв канадский «Монреаль» со счетом 3:1. Вратарь был признан первой звездой матча, отразив 42 броска.

Как отметил главный тренер «молний» Джон Купер, фанаты и хоккейное сообщество привыкли видеть такую игру от Василевского:

«Если вы собираетесь добиться каких-либо успехов в лиге, особенно в это время года, вам нужно, чтобы вратарь был вам полезен. Сидя здесь после игры, можно сказать, что вратарь внес свой вклад в победу, но это была отличная командная победа», — сказал Купер.

По его словам, Василевский смог выстоять, когда команда начала проседать по игре. Сам Васи, как зовут его болельщики «Тампы», сказал, что он просто старается показывать свою лучшую игру в каждом матче:

«Теперь у нас две победы. Это не имеет значения. Две победы, два поражения, так заведено, один и тот же уровень игры, один и тот же путь для меня в каждой встрече — просто хочу выйти и показать свою лучшую игру», — цитирует игрока НХЛ.

Третий матч финальной серии в борьбе за Кубок Стэнли между «Монреалем» и «Тампой» состоится 3 июля.