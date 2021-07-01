Российский футбольный клуб «Спартак» решил пошутить над Месси и отреагировал на истечение контракта нападающего «Барселоной». В своем англоязычном аккаунте «красно-белые» опубликовали несколько постов в шутливой форме о переходе аргентинского нападающего в московский клуб.

Кроме того, «Спартак» выложил «переписку» с Месси. В сообщениях форвард отказывается от перехода, предлагает московскому клубу больше никогда не писать ему и грозится завершить футбольную карьеру.

Ранее каталонский клуб пытался подписать новое долгосрочное соглашение о сотрудничестве со своим лучшим форвардом Лионелем Месси. Однако сам футболист отказался продлевать контракт с «Барселоной», за которую он выступал с 2003 года, и пытался досрочно покинуть каталонцев. В ночь на первое июля аргентинский нападающий стал свободным агентом. Сообщается, что новым клубом футболиста станет французский «ПСЖ».