Португальский нападающий Криштиану Роналду занял первое место среди знаменитостей с самым дорогим спонсируемым постом в ежегодном рейтинге Instagram. Сообщается, что один пост форварда может стоить до 1,6 миллиона долларов.

Роналду занял первую строчку впервые за время проведения данного рейтинга. В прошлом году один рекламный пост Криштиану стоил в среднем 889 000 долларов, а сам аккаунт футболиста занимал лишь третье место. По разным оценкам, 36-летний форвард зарабатывает в Instagram более 40 миллионов долларов в год. Это больше, чем зарплата Роналду в качестве игрока итальянского клуба «Ювентус».

Кроме того, Роналду является самым популярным человеком в Instagram и имеет более чем 300 миллионов подписчиков на своей странице.