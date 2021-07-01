Российский арбитр Сергей Карасёв назначен на матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу Чехия — Дания. Он станет резервным арбитром встречи. Судить игру будет бригада из Нидерландов. Главный арбитр — Бьорн Кёйперс, его ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зеинстра, видеоассистент рефери Пол ван Букел.

Карасёв был главным арбитром в матчах группового этапа Евро Германия — Венгрия (2:2) и Италия — Швейцария (3:0), а также судил игру 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2). Также ему довелось быть резервным судьёй на матче Австрия — Северная Македония (3:1). В матче голландцев с чехами Карасёв удалил с поля центрального защитника «оранжевых» Маттейса де Лигта за фол последней надежды.

Матч Чехия — Дания состоится в Баку 3 июля, начало — в 19:00 по московскому времени.