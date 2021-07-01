Несмотря на многочисленные кадровые потери, баскетбольная сборная России не оставляет попыток побороться за путевку на Олимпийские игры на мини-турнире в Хорватии.

Ситуация осложняется большей частью тем, что накануне россияне потерпели поражение от сборной Мексики, уступив сопернику со счетом 64:72 и место в полуфинале квалификации, и теперь, чтобы пройти дальше, подопечным Базаревича как воздух необходимо побеждать фаворита – сборную Германии. Причем желательно с разницей как минимум в 8 очков. Непростая задача для нашей сборной, согласитесь?

Ни для кого не секрет, что в этом году баскетбольная Россия осталась без своих лучших игроков – Алексей Швед и Виталий Фридзон решили завершить карьеру в национальной команде, Сергей Карасев, Джоэл Боломбой, а также Дмитрий Хвостов сосредоточились на лечении хронических травм. Ко всему прочему Дмитрий Кулагин не прошел углубленный медицинский осмотр, а Никита Курбанов и вовсе заболел коронавирусом.

В такой непростой ситуации главному тренеру сборной Сергею Базаревичу пришлось в срочном порядке искать замену лидерам, как следствие, омолаживать состав команды. А какой результат можно ждать от пусть и молодых, но все еще не очень опытных игроков? Стоит добавить, что отказ выступать за национальную сборную от Вячеслава Зайцева – одного из самых стабильных игроков баскетбольной системы, стал также ощутимым и весьма болезненным.

Однако не стоит списывать россиян со счетов. По крайней мере, не так быстро. В строю Базаревича есть чемпион НБА Тимофей Мозгов, который пусть и не играл почти три года из-за травмы колена, все же является одним из опытнейших игроков. По-прежнему в «седле» Андрей Воронцевич, Семен Антонов и Евгений Бабурин.

К тому же, весьма подматерели и добавили в прогрессе в прошедшем клубном сезоне Иван Ухов, Артем Комолов и Антон Астапкович, а также к сборной присоединилась восходящая звезда баскетбола, воспитанник ЦСКА 19-летний Антон Карданахишвили. Да и сам Сергей Базаревич прекрасно умеет выжимать максимум из того «материала», с которым работает.

России вполне по силам отобраться на Олимпиаду. В нашей группе нет непроходимых соперников, и при должном усилии России под силу выйти в полуфинал, который станет лишь началом сложного пути.Впереди Россию ждут встречи с параллельной группой: Хорватией, Бразилией, Тунисом, и финал, на котором будет определен единственный счастливый обладатель путевки на Олимпийские Игры в Токио.

В целом прогнозы экспертов оставляют россиянам шансы на успех. На сегодняшний день у России, пожалуй, самый сложная цель – победить фаворита группы сборную Германии и получить свою путевку на следующий этап квалификации.