Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в начале июня приобрёл два новых автомобиля, утверждает Телеграм-канал «Мутко Против». По данным источника, экс-форвард сборной России купил автомобиль BMW M5 с номерами В009ОР, а также кабриолет Lamborghini Aventador Roadster, на который поставлены номера К009ОК. При этом не так давно Кокорин купил себе ещё и «Роллс-Ройс», а также автомобиль «Ока» (эту машину часто перекупают футболисты друг у друга ради красивых номеров).

На BMW M5 младший брат Александра Кокорина Кирилл, вместе с Кареном Григоряном и Люсьен Белоусовой, пытались заехать на территорию центра международной торговли, после чего были доставлены в отдел МВД за неповиновение сотрудникам полиции. Белоусова была оштрафована за перевозку людей вне кабины автомобиля.

Кирилл Кокорин, уже отбывший тюремный срок за две драки в центре Москвы, 30 июня был снова задержан за драку в кафе. Его оштрафовали на 4000 рублей.

Отмечается, что на BMW за месяц эксплуатации набралось штрафов более чем на 100 тысяч рублей.

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин в январе перешёл из «Спартака» в «Фиорентину». За полгода во Флоренции он провёл четыре неполных матча в серии A, не отметившись результативными действиями.