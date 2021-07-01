Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась по поводу распределения россиян по этапам «Гран-при» в сезоне-2021/22. Она выразила недовольство решением поставить 15-летнего Даниила Самсонова на два этапа.

«Решение дать два этапа Даниилу Самсонову — несправедливое, — цитирует «Чемпионат» Гербольдт. — Было бы правильно дать каждому по этапу, а потом смотреть на то, как проявили себя фигуристы. Это было бы честнее, правильнее и разумнее, в том числе по отношению к спортсменам. Надо давать каждому шанс, чтобы они боролись и показывали, что умеют. Сложно находить мотивацию, когда тебе не дают шанс».

Самсонов выступит на первом этапе в США (Skate America) 22-24 октября, а также на четвёртом этапе в Японии (NHK Trophy) 12-14 ноября.