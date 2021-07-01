Турецкий «Фенербахче» проявляет интерес к нападающему «Зенита» и капитану сборной России по футболу Артёму Дзюбе, утверждает Fotomac. Стамбульцы готовы предложить 32-летнему форварду подходящие условия соглашения.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года, в нём есть опция автоматического продления ещё на сезон. Годовая зарплата футболиста составляет 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Дзюба провел 27 матчей в чемпионате России и стал лучшим бомбардиром сезона с 20 голами.

Форвард также принял участие в Евро-2020 в составе сборной России, забил один гол с пенальти и сделал одну голевую передачу в трёх играх.