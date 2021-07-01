«Локомотив» достиг договорённости о контракте с немецким тренером Ральфом Рангником, утверждает «Спорт-Экспресс». Специалист займёт пост спортивного директора, о его назначении будет объявлено в ближайшие дни.

Рангник посещал Москву в апреле 2021 года. Он присутствовал на матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Последним местом работы 62-летнего Рангника стал «Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга. До этого он дважды возглавлял «быков», а также работал главным тренером в «Штутгарте», «Ганновере», «Шальке» и «Хоффенхайме». С гельзенкирхенской командой Рангник в 2011 году выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

«Локомотив» по итогам сезона-2020/21 занял третье место в чемпионате России и завоевал Кубок страны. С прошлого лета железнодорожников возглавляет Марко Николич.