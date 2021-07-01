Конор Макгрегор с огромным отрывом занял первое место в рейтинге самых богатых бойцов в истории MMA по данным South China Morning Post. Состояние ирландского бойца оценивается в 400 миллионов долларов. Большую часть суммы Конор, правда, получил не за счёт спорта, а благодаря рекламе и собственному бренду виски.

Второе место занял российский боец Хабиб Нурмагомедов, заработавший в десять раз меньше Макгрегора — 40 миллионов долларов. Хабиб провёл в октагоне 29 боёв, во всех одержал победы и объявил осенью прошлого года о завершении карьеры. В 2018 году Нурмагомедов победил Макгрегора и завоевал титул чемпиона в лёгком весе.

Тройку лидеров замкнул Жорж Сен-Пьер, чьё состояние оценено в 30 миллионов. В последние годы он прославился ролями в кино. В частности, он играет злодея-наёмника Жоржа Батрока в Киновселенной Марвел. В этой роли Сен-Пьер появлялся в фильме 2014 года «Первый мститель: Другая война» и сериале «Сокол и Зимний солдат» 2021 года.