Российская теннисистка Анастастия Павлюченкова вышла в третий круг Уимблдонского турнира. В матче второго круга 16-я ракетка турнира взяла верх над Кристиной Плишковой из Чехии. Счёт по сетам — 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 8 минут. Павлюченковой удалось сделать три подачи навылет против двух эйсов у соперницы. Обе они допустили по три двойных ошибки.

Павлюченкова проиграла две своих подачи и взяла пять у соперницы. При этом ей удалось выиграть пять геймов подряд в первом сете при счете 1:3.

Соперница Павлюченковой определится в матче чешки Каролины Муховой, «посеянной» под номером 19, и итальянки Камилы Джорджи. Они проводят свой поединок в эти минуты, счёт по сетам равный — 1:1.

Ранее в третий круг пробилась ещё одна россиянка — обладательница wild card Людмила Самсонова. Ей предстоит игра с американкой Слоан Стивенс.

Кроме того, борьбу во втором круге продолжат Анна Блинкова (против первой ракетки мира австралийки Эшли Барти), Дарья Касаткина (против латвийки Елены Остапенко) и Елена Веснина (против американки Кори Гауфф).

Завершили борьбу Виталия Дьяченко, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарёва, Варвара Грачёва, Светлана Кузнецова, Екатерина Александрова и Анна Калинская.