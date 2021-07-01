«Локомотив-Кубань» подписал контракт с атакующим защитником «Бриндизи» Дариусом Томпсоном. Об этом сообщает официальный сайт клуба. По словам главного тренера кубанской команды Евгения Пашутина, Дариус прирожденный лидер и сердце коллектива:

«Дариус хорошо читает игру, талантливый организатор, но может и сам атаковать, эффективен в защите. Настоящий мотор команды – сильный защитник ростом за 190 сантиметров», — сказал он.

Кроме того, Пашутин рассчитывает на то, что Томпсон сделает команду быстрее, мобильнее и атлетичнее.

В прошлом сезоне Томпсон выступал в чемпионате Италии, где по итогам сезона в составе «Бриндизи» провел 31 матч, набрал 12.7 очков, 2.9 подбора, сделал 5.5 передач и 1.7 перехватов за игру. Кроме того, Томпсон также вошел в первую символическую сборную чемпионата.

Сам Дариус Томпсон уже выразил свою радость в связи с переходом в «Локомотив — Кубань»:

«Очень рад присоединиться к Локосемье! Я слышал много хорошего о клубе и знаю о богатой истории выступлений команды в Лиге ВТБ и европейских турнирах. С нетерпением жду момента, когда я отправлюсь в Краснодар!»— заявил Томпсон.