В австрийском Шпильберге состоится вторая в сезоне гонка «Формулы-1». Сегодня, 2 июля, пройдут первая и вторая свободная практика «Гран-при Австрии».

27 июня в Шпильберге уже прошёл «Гран-при Штирии». Победу в нём одержал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, упрочивший лидерство в общем зачёте. Второе место занял действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», а тройку замкнул его партнёр по команде Валттери Боттас. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин снова остался без очков, показав 18-й результат и опередив только двух сошедших гонщиков.

На «Гран-при Австрии» гонщики проедут 71 круг на трассе длиной 4318 м. Третья практика и квалификация пройдут в субботу, гонка — в воскресенье.

В общем зачёте лидирует Ферстаппен со 156 очками. Второй — Хэмилтон (138 очков), третий — Серхио Перес из «Ред Булла» (96). Мазепин всё ещё не набрал ни одного балла.